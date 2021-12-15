Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»

    Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112990Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112990

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    08.12.2021 08:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_для_всех_до_500_т.р.docx

    Протокол_499_РКЗ_22.12.2021_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27444

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мазурок Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112990Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 11:0022.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112990Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112990Подведение итогов не позднее Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»

    Начальная цена

    345 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118860/name/61c2fa88d3bfe8.99028660

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка рабочей документации на «Техническое перевооружение ОПО рег. А01-00516-042 «Участок баллонной высокого давления». Установка 90 баллонов»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП202170
    Горелка газомазутная БСТ-ГМГ-4 (с автоматикой) : Газовый тракт горелки БСТ-ГМГ-4 в составе: фильтр газовый ФН4-1 регулятор-стабилизатор давления РС4-0.5 (25-55 мбар) клапан электромагнитный ду100 ВН4Н-1 (нормально-закрытый) клапан электромагнитный ду100 ВН4Н-1 (нормально-закрытый) клапан электромагнитный ду20 ВФ3/4Н-4 клапан электромагнитный ду15 ВН1/2Н-4К (к запальнику) затвор дисковый ду100 БСТ-3Д-100 датчик давления ДДМ-ОЗМИ-40ДИ (контроль герметичности) датчик давления ДДМ-ОЗМИ-40ДИ (контроль давления газа в магистрали) датчик давления ДДМ-ОЗМИ-10ДИ (контроль давления газа перед горелкой)
    Горелка газомазутная БСТ-ГМГ-4 (с автоматикой) : Газовый тракт горелки БСТ-ГМГ-4 в составе:...
    595159
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014564
    Поставка сварочных материалов (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка сварочных материалов (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского...
    595162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП225294
    Поставка дизельных генераторов 10кВТ в Новосибирскую область
    Поставка дизельных генераторов 10кВТ в Новосибирскую область
    590775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211091470
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    595135
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 341 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211091473
    Поставка продуктов питания (безалкогольные напитки)
    Поставка продуктов питания (безалкогольные напитки)
    595055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    452 790
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211091474
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    Поставка продуктов питания (бакалея)
    595005
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 786 588
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП202167
    Закупка МТР для антикоррозионной защиты и гидроизоляции стальных и теплоизолированных трубопроводов
    Закупка МТР для антикоррозионной защиты и гидроизоляции стальных и теплоизолированных...
    595157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202166
    Рельсы
    Рельсы
    595150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить