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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности

    Экспертиза промышленной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112988Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2/12ГИ

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 08:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112988_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 912 240-20-80

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ozornin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озорнин Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112988Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 07:0017.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112988Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 07:0024.12.2021 07:0024.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112988Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 07:0024.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112988Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4шт

    Начальная цена

    320 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    газовое оборудование: - Анализ технической документации; - Неразрушающий контроль; - Расчет на прочность и прогнозирование остаточного ресурса газопровода; - Проверка газопровода на герметичность; - Оформление заключения по результатам экспертного обследования. сосуды работающие под давлением: - Визуально – измерительный контроль; - Измерение твердости металла переносным прибором (твердомером) - Магнитопорашковая дефектоскопия (МПД контроль); - Ультрозвуковой контроль (УЗК); - Исследование микроструктуры с наружной поверхности баллона методом реплик; - Пневматическое испытание баллона с применением метода акустической эмиссии; - Расчет на прочность и определение остаточного ресурса баллона. подъемные сооружения и крановые пути: - Экспертиза промышленной безопасности мостовых кранов; - Расчет остаточного ресурса мостовых кранов; - Комплексное обследование крановых путей; - Планово-высотная съемка крановых путей.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 30%, 70% после подписания акта выполненных работ в течении 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    требования к подрядчику

    08.12.2021

    техническое задание

    08.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117431/name/61c19a00c9bf27.77018924

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭПБ газового оборудования"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "эпб сосудов работающих под давлением"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "ЭПБ ПС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ПВС"

    Кол-во: 4

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