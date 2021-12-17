Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

газовое оборудование: - Анализ технической документации; - Неразрушающий контроль; - Расчет на прочность и прогнозирование остаточного ресурса газопровода; - Проверка газопровода на герметичность; - Оформление заключения по результатам экспертного обследования. сосуды работающие под давлением: - Визуально – измерительный контроль; - Измерение твердости металла переносным прибором (твердомером) - Магнитопорашковая дефектоскопия (МПД контроль); - Ультрозвуковой контроль (УЗК); - Исследование микроструктуры с наружной поверхности баллона методом реплик; - Пневматическое испытание баллона с применением метода акустической эмиссии; - Расчет на прочность и определение остаточного ресурса баллона. подъемные сооружения и крановые пути: - Экспертиза промышленной безопасности мостовых кранов; - Расчет остаточного ресурса мостовых кранов; - Комплексное обследование крановых путей; - Планово-высотная съемка крановых путей.