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Номер извещения
ГП112988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 08:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 912 240-20-80
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112988Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 07:0017.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112988Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 07:0024.12.2021 07:0024.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112988Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 07:0024.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112988Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4штЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств: А54-03221-0002 Сеть газопотребления завода 3кл.опасности - 4шт А54-03221-0004 Площадка цеха по изготовлению поковок 3кл.опасности - 7шт ПВС - 4шт
Начальная цена
320 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
газовое оборудование: - Анализ технической документации; - Неразрушающий контроль; - Расчет на прочность и прогнозирование остаточного ресурса газопровода; - Проверка газопровода на герметичность; - Оформление заключения по результатам экспертного обследования. сосуды работающие под давлением: - Визуально – измерительный контроль; - Измерение твердости металла переносным прибором (твердомером) - Магнитопорашковая дефектоскопия (МПД контроль); - Ультрозвуковой контроль (УЗК); - Исследование микроструктуры с наружной поверхности баллона методом реплик; - Пневматическое испытание баллона с применением метода акустической эмиссии; - Расчет на прочность и определение остаточного ресурса баллона. подъемные сооружения и крановые пути: - Экспертиза промышленной безопасности мостовых кранов; - Расчет остаточного ресурса мостовых кранов; - Комплексное обследование крановых путей; - Планово-высотная съемка крановых путей.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
71.20.1
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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