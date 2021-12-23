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Номер извещения
АП010271
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции в 2022-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 08:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Контактный телефон
+7 3452 52-21-90 доб. 8724
Адрес электронной почты
MNG-OOZ@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Латыпова Алсу Тависовна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции в 2022-2023 гг.
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 08:00 GMT +323.12.2021 08:0023.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010271Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции в 2022-2023 гг.Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции в 2022-2023 гг.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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