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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916571Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д. 6Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916571

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    08.12.2021 07:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    НМЦД.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

    Юридический адрес

    460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,

    Почтовый адрес

    460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6

    Контактный телефон

    +7 3532 50-06-06 доб. 609

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oks@orgma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мустафина Резида Наильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Советская, д. 6

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.12.202117.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916571Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д. 6

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916571Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д. 6

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916571Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д. 6

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

    Начальная цена

    106 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,

    460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03.13

    Деятельность по сопровождению компьютерных систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по сопровождению компьютерных систем"

    Кол-во: 12.00000

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