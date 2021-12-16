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Номер извещения
32110916571
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
08.12.2021 07:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,
Почтовый адрес
460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6
Контактный телефон
+7 3532 50-06-06 доб. 609
Факс
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Адрес электронной почты
oks@orgma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мустафина Резида Наильевна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Советская, д. 6
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Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.12.202117.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916571Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д. 6
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916571Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава Россииг. Оренбург, ул. Советская, д. 6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению 1С Медицина (обслуживание кассовых аппаратов) для нужд ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
Начальная цена
106 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОРГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Адрес местонахождения
460006, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ СОВЕТСКАЯ, 6,
460000 г. Оренбург, Советская ул., д.6
62.03.12.130
62.03.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12.00000
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