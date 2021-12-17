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Номер извещения
ГП112986
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ; замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
08.12.2021 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 912 240-20-80
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112986Дата и время окончания срока приема заявок ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 07:0017.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112986Дата и время вскрытия заявок ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 07:0024.12.2021 07:0024.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112986Подведение итогов не позднее ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725
Начальная цена
982 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1. Разработать ПОР на выполнение работ, ППР на высоте и согласовать его с Заказчиком. 2. Закупку и поставку материалов, комплектующих, для производства работ производит Заказчик. Поставка сварочных материалов Подрядчика. На все поставляемые сварочные материалы должны быть предоставлены сертификаты соответствия Заказчику. 3. Перед демонтажем рельса произвести очистку крановых путей от пыли и масла. 3.1. Произвести замену рельса с установкой прижимных планок на участке с 31 по 34 ряд оси Г…Л. Рельс КР100 – 44м. Прижимная планка – 176шт. 3.2. Произвести замену рельса рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725. Рельс КР100 – 44м. Прижимная планка – 176шт. 4. По окончании работ Подрядчик проводит ПВС и предоставляет план высотной съемки Заказчику. 5. Срок выполнения работ 30 дней. С 03.01.2022г. по 09.01.2022г. производство работ в дневную смену. Далее с 10.01.2022 по согласованному графику с 17.00 до 7.00 и в выходные дни. 6. Требования к подрядчику. Все используемые приспособления, инструмент, оборудование, съемные грузозахватные приспособления обеспечиваются подрядчиком. В случае повреждения имущества Заказчика при выполнении работ, устранение повреждений производит подрядчик. Персонал исполнителя должен иметь действующие аттестации на соответствующие работы. 7. Собрать и утилизировать за пределы территории Заказчика мусор, образовавшийся в ходе работ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
33.12.15.000
Документация лота
Кол-во: 44
Кол-во: 44
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