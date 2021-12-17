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    Главная / Торги / ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ; замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725

    ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ; замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112986Дата и время окончания срока приема заявок ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112986

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1/12ГИ

    Наименование закупки

    ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ; замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    08.12.2021 07:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112986_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 912 240-20-80

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ozornin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озорнин Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 07:00 GMT +317.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112986Дата и время окончания срока приема заявок ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 07:0017.12.2021 07:0017.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112986Дата и время вскрытия заявок ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 07:0024.12.2021 07:0024.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112986Подведение итогов не позднее ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 07:0024.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112986Подведение итогов не позднее ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725

    Начальная цена

    982 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Разработать ПОР на выполнение работ, ППР на высоте и согласовать его с Заказчиком. 2. Закупку и поставку материалов, комплектующих, для производства работ производит Заказчик. Поставка сварочных материалов Подрядчика. На все поставляемые сварочные материалы должны быть предоставлены сертификаты соответствия Заказчику. 3. Перед демонтажем рельса произвести очистку крановых путей от пыли и масла. 3.1. Произвести замену рельса с установкой прижимных планок на участке с 31 по 34 ряд оси Г…Л. Рельс КР100 – 44м. Прижимная планка – 176шт. 3.2. Произвести замену рельса рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725. Рельс КР100 – 44м. Прижимная планка – 176шт. 4. По окончании работ Подрядчик проводит ПВС и предоставляет план высотной съемки Заказчику. 5. Срок выполнения работ 30 дней. С 03.01.2022г. по 09.01.2022г. производство работ в дневную смену. Далее с 10.01.2022 по согласованному графику с 17.00 до 7.00 и в выходные дни. 6. Требования к подрядчику. Все используемые приспособления, инструмент, оборудование, съемные грузозахватные приспособления обеспечиваются подрядчиком. В случае повреждения имущества Заказчика при выполнении работ, устранение повреждений производит подрядчик. Персонал исполнителя должен иметь действующие аттестации на соответствующие работы. 7. Собрать и утилизировать за пределы территории Заказчика мусор, образовавшийся в ходе работ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург пер.Хибиногорский 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс 30%, 70% после подписания акта выполненных работ в течении 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    техническое задание

    08.12.2021

    требования к подрядчику

    08.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117257/name/61c18f61bcfb60.05328573

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "замена рельса кранового пути"

    Кол-во: 44

    "Позиция 2"

    "замена рельсового пути грузовой тележки крана"

    Кол-во: 44

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