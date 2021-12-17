ремонт кранового пути прессового пролета КПЦ; замена рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

1. Разработать ПОР на выполнение работ, ППР на высоте и согласовать его с Заказчиком. 2. Закупку и поставку материалов, комплектующих, для производства работ производит Заказчик. Поставка сварочных материалов Подрядчика. На все поставляемые сварочные материалы должны быть предоставлены сертификаты соответствия Заказчику. 3. Перед демонтажем рельса произвести очистку крановых путей от пыли и масла. 3.1. Произвести замену рельса с установкой прижимных планок на участке с 31 по 34 ряд оси Г…Л. Рельс КР100 – 44м. Прижимная планка – 176шт. 3.2. Произвести замену рельса рельсового пути грузовой тележки мостового крана №725. Рельс КР100 – 44м. Прижимная планка – 176шт. 4. По окончании работ Подрядчик проводит ПВС и предоставляет план высотной съемки Заказчику. 5. Срок выполнения работ 30 дней. С 03.01.2022г. по 09.01.2022г. производство работ в дневную смену. Далее с 10.01.2022 по согласованному графику с 17.00 до 7.00 и в выходные дни. 6. Требования к подрядчику. Все используемые приспособления, инструмент, оборудование, съемные грузозахватные приспособления обеспечиваются подрядчиком. В случае повреждения имущества Заказчика при выполнении работ, устранение повреждений производит подрядчик. Персонал исполнителя должен иметь действующие аттестации на соответствующие работы. 7. Собрать и утилизировать за пределы территории Заказчика мусор, образовавшийся в ходе работ.