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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектов

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 21:0021.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112987Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектовТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Лот 57-2021

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 08:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_выполнение_проектных_работ_по_п.14_ПП.PDF

    Документация__Лот_57_2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-93

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    EKuznetsova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 21:00 GMT +321.12.2021 21:0021.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112987Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектовТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 06:0022.12.2021 06:0022.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112987Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектовТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    21.02.2022 14:0021.02.2022 14:0021.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112987Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектовТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.02.202221.02.2022 14:0021.02.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112987Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектовТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по техническому перевооружению объектов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных работ"

    Кол-во: 4

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