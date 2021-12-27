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    Главная / Торги / 3071/08.12.21/КО/Э Поставка депрессорно-диспергирующей присадки

    3071/08.12.21/КО/Э Поставка депрессорно-диспергирующей присадки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112984Дата и время окончания срока приема заявок Поставка депрессорно-диспергирующей присадкиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112984

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3071/08.12.21/КО/Э

    Наименование закупки

    3071/08.12.21/КО/Э Поставка депрессорно-диспергирующей присадки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    08.12.2021 07:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.rar

    Уведомление_о_выдаче_образцов_2.pdf

    Изменение_2.pdf

    Изменение_3.pdf

    Изменение_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка депрессорно-диспергирующей присадки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:30 GMT +327.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112984Дата и время окончания срока приема заявок Поставка депрессорно-диспергирующей присадкиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 15:3027.12.2021 15:3027.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112984Дата и время вскрытия заявок Поставка депрессорно-диспергирующей присадкиСалават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 12:0028.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112984Подведение итогов не позднее Поставка депрессорно-диспергирующей присадкиСалават

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112984Подведение итогов не позднее Поставка депрессорно-диспергирующей присадкиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка депрессорно-диспергирующей присадки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка депрессорно-диспергирующей присадки"

    Кол-во:

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