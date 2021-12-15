Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НГТУ Все закупки и тендеры НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НГТУ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кофе без кофеина и кофе жареный" Кол-во: 500

"Позиция 2" "Кофе без кофеина и кофе жареный" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Кофе без кофеина и кофе жареный" Кол-во: 100

"Позиция 4" "Кофе без кофеина и кофе жареный" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Кофе без кофеина и кофе жареный" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе" Кол-во: 200

"Позиция 7" "Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ" Кол-во: 190

"Позиция 8" "Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг" Кол-во: 2300

"Позиция 9" "Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг" Кол-во: 100

"Позиция 10" "Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг" Кол-во: 244