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Номер извещения
32110916415
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка напитков (чая, кофе, соков) для детского сада №315, детского сада №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
08.12.2021 10:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630073, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, 20,
Почтовый адрес
630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20
Контактный телефон
+7 383 315-29-07
Факс
Адрес электронной почты
sycheva@adm.nstu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сычева Н. В.
Место рассмотрения предложений
630073, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,ГОРОД НОВОСИБИРСК,ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, дом 20
Закупки и тендеры
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Поставка напитков (чая,кофе, какао) для Д/с №315, Д/с №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 20:0015.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916415Подведение итогов не позднее Поставка напитков (чая,кофе, какао) для Д/с №315, Д/с №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ630073, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,ГОРОД НОВОСИБИРСК,ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, дом 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напитков (чая,кофе, какао) для Д/с №315, Д/с №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ
Начальная цена
53 463,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НГТУ
Все закупки и тендеры НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НГТУ
Адрес местонахождения
630073, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, 20,
630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 200
Кол-во: 190
Кол-во: 2300
Кол-во: 100
Кол-во: 244
Кол-во: 4
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