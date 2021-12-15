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    Главная / Торги / Поставка напитков (чая, кофе, соков) для детского сада №315, детского сада №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ

    Поставка напитков (чая, кофе, соков) для детского сада №315, детского сада №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 05:0015.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916415Дата и время окончания срока приема заявок Поставка напитков (чая,кофе, какао) для Д/с №315, Д/с №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ630073, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,ГОРОД НОВОСИБИРСК,ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, дом 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110916415

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка напитков (чая, кофе, соков) для детского сада №315, детского сада №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 10:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_80зк_21.PDF

    Извещение 80зк-21_СМП

    Приложение 1_проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НГТУ

    Юридический адрес

    630073, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, 20,

    Почтовый адрес

    630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20

    Контактный телефон

    +7 383 315-29-07

    Факс

    Адрес электронной почты

    sycheva@adm.nstu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сычева Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    630073, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,ГОРОД НОВОСИБИРСК,ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, дом 20

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка напитков (чая,кофе, какао) для Д/с №315, Д/с №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 20:0015.12.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916415Подведение итогов не позднее Поставка напитков (чая,кофе, какао) для Д/с №315, Д/с №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ630073, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,ГОРОД НОВОСИБИРСК,ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, дом 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка напитков (чая,кофе, какао) для Д/с №315, Д/с №13, технологической лаборатории кафедры ТОПП НГТУ

    Начальная цена

    53 463,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НГТУ
    Все закупки и тендеры НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО НГТУ

    Адрес местонахождения

    630073, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, 20,

    630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110588/name/61b978b2663825.20471663

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кофе без кофеина и кофе жареный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Кофе без кофеина и кофе жареный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Кофе без кофеина и кофе жареный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Кофе без кофеина и кофе жареный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кофе без кофеина и кофе жареный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ"

    Кол-во: 190

    "Позиция 8"

    "Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 9"

    "Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг"

    Кол-во: 244

    "Позиция 11"

    "Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг"

    Кол-во: 4

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