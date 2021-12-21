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    Главная / Торги / Поставка электрического оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"

    Поставка электрического оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 09:0021.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрического оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"ЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110916481

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрического оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 07:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Выписка_ЦЗК_вопрос_4_от_31.01.22_г._пересмотр.pdf

    Изменения_в_документацию_Даты_от_24.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_документацию_Даты_от_16.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_извещение_Даты_от_24.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_извещение_Даты__от_16.12.2021.pdf

    Изменения_в_документацию_Даты_от_24.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_извещение_Даты_от_24.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_документацию_Даты_от_28.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_документацию_Даты_от_29.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_документацию_Даты_от_30.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_извещение_Даты_от_28.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_извещение_Даты_от_29.12.2021_г.pdf

    Изменения_в_извещение_Даты_от_30.12.2021_г.pdf

    Извещение_ЗП_СМП_.pdf

    Документация_ЗП_.pdf

    Форма.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Юридический адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    Почтовый адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Контактный телефон

    +7 3022 38-46-90

    Факс

    +7 3022 38-47-02

    Адрес электронной почты

    aptykov.yo@chita.tgk-14.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Аптыков Юрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрического оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916481Подведение итогов не позднее Поставка электрического оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрического оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14"

    Начальная цена

    15 567 443,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1146055/name/61f8989c6def85.36789735

    01.02.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во:

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