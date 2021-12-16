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Номер извещения
32110916545
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка анодов никелевых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
08.12.2021 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка анодов никелевых
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916545Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка анодов никелевыхЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916545Подведение итогов не позднее Поставка анодов никелевыхЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анодов никелевых
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
200 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
24.45.23.120
24.45
Документация лота
Кол-во: 200.00000
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