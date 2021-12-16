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    Главная / Торги / Поставка анодов никелевых

    Поставка анодов никелевых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 06:3016.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анодов никелевыхЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916545

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка анодов никелевых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    08.12.2021 07:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение__3__Расчет_НМЦ_.pdf

    приложение__2__Техническое_задание_.docx

    Приложение__1__Проект_договора_.docx

    Приложение__3__Обоснование_НМЦ_.pdf

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шангареева Инна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анодов никелевых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110916545Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка анодов никелевыхЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916545Подведение итогов не позднее Поставка анодов никелевыхЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916545Подведение итогов не позднее Поставка анодов никелевыхЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анодов никелевых

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    200 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    24.45.23.120

    Полосы никелевые

    Классификатор ОКВЭД2

    24.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115610/name/61c025019ef519.53451679

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих цветных металлов"

    Кол-во: 200.00000

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