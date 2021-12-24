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    Главная / Торги / Проведение КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА № 9 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Проведение КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА № 9 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916763Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЧФ МЭ/21

    Наименование закупки

    Проведение КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА № 9 согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_КР_КА__9_Переобъявление.pdf

    Методика_по_составлению_смет.docx

    Проект_договора_Котел__9_2022.zip

    ЗД_КР_котельного_агрегата___9_ГПБ_Продление.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AnastasiyaKoroleva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 10:00 GMT +324.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916763Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2022 10:0012.01.2022 10:0012.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916763Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 10:0012.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916763Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    11 409 766,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 90 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧФ ООО Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.11.13

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1130944/name/61debea9ac3272.54034017

    12.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт Котельного агрегата №9 Согласно ТЗ для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1.00000

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