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    Главная / Торги / Оказание услуг стороннего транспорта (автобуса) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс

    Оказание услуг стороннего транспорта (автобуса) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 08:0020.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916247Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг автобуса для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110916247

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг стороннего транспорта (автобуса) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 05:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.pdf

    Извещение.pdf

    Приложение__1.DOC

    Приложение__2.DOC

    Проект_договора.DOC

    Форма.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Юридический адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    Почтовый адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Контактный телефон

    +7 914 500-13-30

    Факс

    +7 3022 38-47-02

    Адрес электронной почты

    skazhutina@chita.tgk-14.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Скажутина Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг автобуса для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплек

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 10:0023.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916247Подведение итогов не позднее Оказание услуг автобуса для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплекЧита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг автобуса для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Улан-Удэнский энергетический комплек

    Начальная цена

    1 037 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во:

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