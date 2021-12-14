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    Главная / Торги / Поставка топлива дизельного ЕВРО, арктического, Класс 4 экологический класс К5 (ДТ-А-К5)

    Поставка топлива дизельного ЕВРО, арктического, Класс 4 экологический класс К5 (ДТ-А-К5)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112977Дата и время окончания срока приема заявок Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)ИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива дизельного ЕВРО, арктического, Класс 4 экологический класс К5 (ДТ-А-К5)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 05:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_ГСМ_Доставка_ПЛПК_.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_Диз_топливо_ПЛПК.docx

    ПЛПК_Договор_поставки_нефтепродуктов_типовой_утвержденный.docx

    Документация_о_запросе_предложений_Диз_топливо_ПЛПК.pdf

    ГП112977_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМБЕР ИНВЕСТ ГРУП
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Контактный телефон

    +7 950 106-16-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    zavalishin@ltd-tigr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Завалишин Максим Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112977Дата и время окончания срока приема заявок Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)Иркутск

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112977Подведение итогов не позднее Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)Иркутск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112977Подведение итогов не позднее Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)Иркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1200

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Резервуарный парк покупателя расположенный по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, вблизи г. Кодинска, стройбаза левого берега, территория Приангарского ЛПКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: по факту поставки в течение 60 календарных дней с даты окончания поставки партии товара и предоставления поставщиком необходимых документов для оплаты (УПД, ТОРГ-12, счет-фактура, ТТН, счет на оплату).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТИГР
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.335

    Топливо дизельное арктическое экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120118/name/61c43d6d657703.13171119

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)"

    Кол-во: 1200

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