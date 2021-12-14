Лот 1

Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.