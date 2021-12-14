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Номер извещения
ГП112976
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
08.12.2021 05:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-25
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Anastasiya.Shibanova@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шибанова Анастасия Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112976Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 11:0014.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112976Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
14.03.2022 11:0014.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112976Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.03.202214.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112976Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Венец зубчатый Z – 254, m - 20 -1шт. и Z – 244, m – 20 - 2шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Коршуновский ГОК», Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
33.19.10.000
Документация лота
Кол-во: 3
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