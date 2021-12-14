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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году.

    Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112976Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112976

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.12.2021 05:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_РиУ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-25

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Shibanova@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шибанова Анастасия Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 11:00 GMT +314.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112976Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 11:0014.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112976Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    14.03.2022 11:0014.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112976Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    14.03.202214.03.2022 11:0014.03.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112976Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году. Упаковка и доставка венцов на место проведения восстановительных работ. Восстановление зубчатой части венца согласно чертежных размеров, допусков и посадок (черт. №1-71223, №4.23.32-06.02 СБ). Проверка качества выполнения работ по восстановлению зубчатой части венца специалистом Заказчика, по месту проведения ремонта; Консервация и доставка венца Заказчику.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Венец зубчатый Z – 254, m - 20 -1шт. и Z – 244, m – 20 - 2шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Коршуновский ГОК», Иркутская обл., г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - в стоимость работ должны быть включены все расходы (перевозка, доставка, техника необходимая для производства работ, командиро-вочные, проживание и т.д.), с предоставлением калькуляций (смет); - оплата в течении 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Венец_Z_254.jpg

    14.12.2021

    Тех_задание_на_ремонт_венцов_МСЦ.doc

    14.12.2021

    Проект_договора_подряда_на_венцы.doc

    14.12.2021

    Работы_по_венцам_для_подряда___Ведомость_объемов_работ_по_смете1..xlsx

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по ремонту венцов зубчатых мельницы МСЦ 3200х4500 в 2022 году"

    Кол-во: 3

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