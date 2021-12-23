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    Главная / Торги / Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 04:5923.12.2021 04:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехникиХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916188

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ/98-12/21

    Наименование закупки

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    08.12.2021 04:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.xlsx

    Спецификация_к_Приложению_1___Проект_договора.xlsx

    Документация__редакция_1_.docx

    Извещение__редакция_1_.doc

    Изменения_в_документации.pdf

    Приложение_к_Форме_1_Коммерческое_предложение.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Контактный телефон

    +7 4212 41-74-48 доб. 64507

    Факс

    +7 4212 41-74-01

    Адрес электронной почты

    safonovas@gazdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 06:0029.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916188Подведение итогов не позднее Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехникиХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники

    Начальная цена

    2 153 543,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической частью Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической частью ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 51

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1126915/name/61cd129086a736.02327087

    30.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство многофункциональное KYOCERA ECOSYS M3645dn"

    Кол-во: 19

    "Позиция 2"

    "Устройство многофункциональное KYOCERA ECOSYS M3645dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Устройство многофункциональное KYOCERA ECOSYS M3645dn"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Устройство многофункциональное KYOCERA ECOSYS M3645dn"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Устройство многофункциональное KYOCERA ECOSYS M3645dn"

    Кол-во: 3

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