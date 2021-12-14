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Номер извещения
32110917421
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поверка средств измерений для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.12.2021 10:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поверка средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917421Дата и время окончания срока приема заявок Поверка средств измеренийКалтан
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917421Подведение итогов не позднее Поверка средств измеренийКалтан
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка средств измерений
Начальная цена
5 988 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г. Калтан,ул. Комсомольская д.20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.12.4
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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