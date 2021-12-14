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    Главная / Торги / Поверка средств измерений для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Поверка средств измерений для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917421Дата и время окончания срока приема заявок Поверка средств измеренийКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110917421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0215

    Наименование закупки

    Поверка средств измерений для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.12.2021 10:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика_1.0.docx

    ЗД_ЗКП.docx

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olga.Slepukha@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепуха Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поверка средств измерений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110917421Дата и время окончания срока приема заявок Поверка средств измеренийКалтан

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917421Подведение итогов не позднее Поверка средств измеренийКалтан

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917421Подведение итогов не позднее Поверка средств измеренийКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поверка средств измерений

    Начальная цена

    5 988 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область, г. Калтан,ул. Комсомольская д.20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: с 10.01.2022г. по 30.12.2022г. Условия оплаты: в течение 90 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.12.4

    Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поверка средств измерений"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    29.03.2018 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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