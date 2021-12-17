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    Главная / Торги / ПОСТАВКА МОЛОКА

    ПОСТАВКА МОЛОКА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 03:0017.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молокаХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110916097

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК 59

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА МОЛОКА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    08.12.2021 02:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.rtf

    Извещение_ЗК__59.docx

    ТЗ_молоко_ГЭС_Хбр_2022.xlsx

    Приложение__1_к_извещению_об_осуществлении_запроса_котировок_в_электронной_форм.docx

    типовой_Договор_поставки_молока.doc

    Форма__3_Коммерческое_предложение__ЗК__59.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    draganov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Драганов Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молока

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 10:0014.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916097Подведение итогов не позднее Поставка молокаХабаровск ул.Воронежская 47а каб 516

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока

    Начальная цена

    197 205,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    10.51

    Молоко и молочная продукция

    Классификатор ОКВЭД2

    10.5

    Производство молочной продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113312/name/61bbd510217405.38661835

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молочной продукции"

    Кол-во: 3172.00000

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