Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ, счет-фактуры или универсального передаточного документа, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки: со дня подписания Договора до 31 декабря 2021 г.