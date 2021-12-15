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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов

    Поставка расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916052Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материаловСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110916052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    265/2021

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 22:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    265_Прил_2_к_письму_о_подаче_заявки._Техническое_предложение.docx

    265_Документация_Прил_1._Проект_договора.docx

    265_Документация_Прил_2._Техническая_часть.docx

    265_Документация_Прил_3._Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    265_Извещение.docx

    265_Прил_1_к_письму_о_подаче_заявки._Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    265_Документация.docx

    265_Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916052Подведение итогов не позднее Поставка расходных материаловСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов

    Начальная цена

    761 139,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ, счет-фактуры или универсального передаточного документа, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки: со дня подписания Договора до 31 декабря 2021 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    26.20.4

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113702/name/61bc428cd19158.25369938

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 138.00000

    "Позиция 2"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 6.00000

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