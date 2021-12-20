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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену лифтов для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену лифтов для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916017Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену лифтов для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110916017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену лифтов для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 21:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АД_286ЭА_223.doc

    Обоснование_НМЦК___286ЭА_223.xlsx

    ТЗ_на_СМП_проект_на_лифтов_Тушино.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    +7 499 973-50-08

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    imolaw@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муравьева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену лифтов для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 11:0024.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916017Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену лифтов для нужд РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на замену лифтов для нужд РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Начальная цена

    433 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.190

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектно-сметной документации на замену лифта рег. № 105542"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Разработка проектно-сметной документации на замену лифта рег. № 105541"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Разработка проектно-сметной документации на замену лифта рег. № 119382"

    Кол-во: 1.00000

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