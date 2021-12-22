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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)

    Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010262Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010262

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00031/П/07.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 21:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП.zip

    Документация_на_поставку_продление_сроков_подачи_заявок.docx

    АП010262_Протокол_подведения_итогов_без_заявок_участников.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 64972

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.filippova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010262Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 14:0028.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010262Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010262Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00031/П/07.12.2021)

    Начальная цена

    2 526 070,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    25.11.2

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118558/name/61c2d8de3c0021.03620621

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Битумы нефтяные строительные БН-70/30"

    Кол-во: 0.276

    "Позиция 2"

    "Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V"

    Кол-во: 0.1145

    "Позиция 3"

    "Битумы нефтяные строительные БН-90/10"

    Кол-во: 6.8055

    "Позиция 4"

    "Веревка (бечевка), канат пеньковый ГОСТ 30055-93"

    Кол-во: 0.0279

    "Позиция 5"

    "Известь строительная: негашеная комовая, сорт I ГОСТ 9179-2018"

    Кол-во: 0.51

    "Позиция 6"

    "Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80"

    Кол-во: 0.273

    "Позиция 7"

    "Мастика клеящая противошумная ПАМ ТУ 2332-088-02424371-2004"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 8"

    "Мастика типа БК 300 ТУ 5775-003-17605575-2015, ведро 20 кг"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 9"

    "Лак битумный БТ-123 ГОСТ 2347-78"

    Кол-во: 0.0324

    "Позиция 10"

    "Лак битумный БТ-577 ГОСТ: 5631-79"

    Кол-во: 0.0115

    "Позиция 11"

    "Пена огнестойкая Соудафоам ФР 750 мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "ЕВРОЦЕМЕНТ М500 Д20 (ЦEM II 42,5H) МЕШОК 50 КГ"

    Кол-во: 11.6

    "Позиция 13"

    "Плиты бетонные ПДН 6х2 ГОСТ Р 56600-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Плиты бетонные тротуарные фигурные, ГОСТ 17608-2017, 1.Ф9.8 245х132х80"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Доски обрезные хвойных пород длиной 6м, шириной 200 мм, толщиной 50мм,3 сорта"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 16"

    "Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,015 м3"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I"

    Кол-во: 19

    "Позиция 18"

    "Песок для строительных работ природный"

    Кол-во: 50.25

    "Позиция 19"

    "Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм"

    Кол-во: 1.152

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