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    Главная / Торги / Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021

    Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010259Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010259

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142/00029/П/07.12.2021

    Наименование закупки

    Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 20:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП.zip

    Документация_на_поставку_продление_срока_подачи_заявок.docx

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    Протокол_подведения_итогов_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 64972

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.filippova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 10:00 GMT +320.12.2021 10:0020.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010259Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 14:0021.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010259Подведение итогов не позднее Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010259Подведение итогов не позднее Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021)

    Начальная цена

    1 757 828,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    24.34.12.000

    Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121588/name/61c58e369dd3c7.05761629

    24.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120680/name/61c47d1a4f3819.58829276

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока контровочная ГОСТ 18143-72 0,5-ТС-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 153.168

    "Позиция 2"

    "Проволока контровочная ГОСТ 18143-72 0,8-ТС-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 326.182

    "Позиция 3"

    "Проволока контровочная ГОСТ 18143-72 0,6-ТС-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 120.106

    "Позиция 4"

    "Проволока контровочная ГОСТ 18143-72 1,0 -ТС-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 424.802

    "Позиция 5"

    "Проволока контровочная ГОСТ 18143-72 1,2 -ТС-12Х18Н10Т"

    Кол-во: 3.85

    "Позиция 6"

    "Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения 2,0 мм ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 253.75

    "Позиция 7"

    "Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения 0,8 мм ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.162

    "Позиция 8"

    "Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения 1,1 мм ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.645

    "Позиция 9"

    "Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения 1,6 мм ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 1.718

    "Позиция 10"

    "Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,5 мм ГОСТ 30136-95"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 11"

    "Проволока 1,6 Св.-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Проволока свинцовая 1 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 42.3

    "Позиция 13"

    "Проволока свинцовая ф-0,8 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 19.4

    "Позиция 14"

    "Проволока свинцовая 1,3 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Проволока свинцовая 1,5 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Проволока свинцовая 1,7 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Проволока свинцовая 2 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "Проволока свинцовая 3 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 84.63

    "Позиция 19"

    "Проволока свинцовая 4 мм ГОСТ 3778-98"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Проволока WIRE*D=0.8-ANNEALED ITN14109 - X6CrNiTi1811 (AST A580TP321) - BKM20080& BKM20080"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 21"

    "Проволока WIRE*D=1.0-ANNEALED ITN14109 - X6CrNiTi1811 (AST A580TP321) - BKM20100& BOM_BKM20100"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 22"

    "Проволока чеканная (416.25.28) (10мп)"

    Кол-во: 14.5

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