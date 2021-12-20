Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП010259 Уникальный номер закупки Номер закупки 0142/00029/П/07.12.2021 Наименование закупки Поставка проволоки для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году для выполнения работ по ремонту ГПА на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар» (0142/00029/П/07.12.2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ Юридический адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Почтовый адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102. Контактный телефон +7 495 428-48-00 доб. 64972 Факс Адрес электронной почты o.filippova@ceg.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru