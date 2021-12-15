www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110916005
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 21:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
Контактный телефон
+7 495 009-98-88
Факс
{}
Адрес электронной почты
yu.izgorodina@ficto.ru
Ф.И.О. контактного лица
Изгородина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 23:5915.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной средыМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Начальная цена
25 546 613,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
510 932,27 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ФИЦТО
Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО
Адрес местонахождения
115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51
115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125
62.02.10.000
62.02
Документация лота
Кол-во: 4.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.