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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

    Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110916005Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной средыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110916005

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 21:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.docx

    Расчет_НМЦД_МР_ЦОС.xlsx

    КД__МР_ЦОС.docx

    Протокол_НМЦД.docx

    Извещение_МР_ЦОС.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Контактный телефон

    +7 495 009-98-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yu.izgorodina@ficto.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Изгородина Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 23:5915.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110916005Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной средыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

    Начальная цена

    25 546 613,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    510 932,27 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ ФИЦТО
    Все закупки и тендеры ФГАУ ФИЦТО

    Адрес местонахождения

    115093, Российская Федерация, Москва, ул.Люсиновская, д.51

    115054, Российская Федерация, Москва, ул. Валовая, д. 21, к. 125

    Классификатор ОКПД2

    62.02.10.000

    Услуги консультативные по компьютерному оборудованию

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111718/name/61ba0b28870952.49534989

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 4.00000

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