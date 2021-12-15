Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110916005 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения оснащения образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования и методических рекомендаций в целях организационно-методического сопровождения обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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