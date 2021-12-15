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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110915891
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
07.12.2021 19:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5
Контактный телефон
+7 831 416-05-18
Факс
+7 831 416-07-90
Адрес электронной почты
L.Gorbunova@mrgnn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Лариса Константиновна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
Начальная цена
3 204 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5
45.20
45.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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