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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915891Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилейНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915891

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06/2021 МИ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 19:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_06_2021_МИ_.pdf

    Документация_06__МИ.docx

    Определение_начальной__максимальной__цены.docx

    Приложение_4_Коммерческое_предложение.docx

    Приложение_1_проект_договора.docx

    Приложение_3_Методика_МИ.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5

    Контактный телефон

    +7 831 416-05-18

    Факс

    +7 831 416-07-90

    Адрес электронной почты

    L.Gorbunova@mrgnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Лариса Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915891Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилейНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

    Начальная цена

    3 204 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, набережная Верхне-Волжская, 5

    Классификатор ОКПД2

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114940/name/61bcc3ff07b013.51616196

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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