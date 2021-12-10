www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010256
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 19:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1750
Факс
--
Адрес электронной почты
d.kolesnichenko@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесниченко Денис Иванович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 19:20 GMT +310.12.2021 19:2010.12.2021 19:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010256Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010256Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010256Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ
Начальная цена
8 044 757,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 457.8
Кол-во: 3654
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.