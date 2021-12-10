Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ

    Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 19:2010.12.2021 19:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010256Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010256

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 19:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Договор.7z

    Методика_оценки.docx

    ТЗ.pdf

    Транспортная_схема_АД_ЧНГКМ_2020.png

    Приложение__1__Форма_ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 19:20 GMT +310.12.2021 19:2010.12.2021 19:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010256Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010256Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010256Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72/ БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км, ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4.Этап 3.1, 3.2, 3.3, код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ

    Начальная цена

    8 044 757,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: - БВХ ПСП на БВХ 72 ( вес 1 плиты 4,2 тн)"

    Кол-во: 457.8

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по перевозке плит ПДН автомобильным транспортом, по маршруту: БВХ ТПС 152 км на БВХ 72 км ( вес 1 плиты 4,2 тн)"

    Кол-во: 3654

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014547
    178/МС - Транспортировка строительного материала и оборудования из г. Санкт-Петербурга в г. Мурманск и в обратном направлении для нужд ООО «МТЭР Санкт-Петербург» (3.2/11-22/2)
    178/МС - Транспортировка строительного материала и оборудования из г. Санкт-Петербурга в г....
    595109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП202008
    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных броней неподвижных КСД-3000/1500 №3 ПАО «Уралмашзавод» по маршруту: г. Орск - г. Екатеринбург
    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке негабаритных броней неподвижных КСД-3000/1500 №3...
    594672
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП237281
    Оказание транспортных услуг спецтехникой на территории ЦСКМ (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений) с. Белокаменка Мурманской области.
    Оказание транспортных услуг спецтехникой на территории ЦСКМ (Центр строительства...
    594002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить