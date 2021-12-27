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Номер извещения
ГП112971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение открытого конкурса на право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
08.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Почтовый адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Факс
--
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скляр Николай Андреевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.
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Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 14:00 GMT +327.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112971Дата и время окончания срока приема заявок Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2021 14:00GMT +328.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112971Дата и время вскрытия заявок Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.12.202129.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112971Дата окончания срока рассмотрения заявок Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 16:0029.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112971Подведение итогов не позднее Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
29.12.202129.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112971Подведение итогов не позднее Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОСААФ РОССИИ
Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ
Адрес местонахождения
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
68.10.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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