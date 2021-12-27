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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса на право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9

    Проведение открытого конкурса на право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112971Дата и время окончания срока приема заявок Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса на право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    08.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение_2_я_Краснодарская_запрос_предложений.doc

    1._Конкурсная_документация___2_я_Краснодарская.doc

    Презентация_реализации_Проекта.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Почтовый адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скляр Николай Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 14:00 GMT +327.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112971Дата и время окончания срока приема заявок Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2021 14:00GMT +328.12.2021 14:0028.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112971Дата и время вскрытия заявок Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.202129.12.2021 15:0029.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112971Дата окончания срока рассмотрения заявок Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 16:0029.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112971Подведение итогов не позднее Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 16:0029.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112971Подведение итогов не позднее Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9г. Москва, Волоколамское шоссе 88, стр. 3, зал заседания Бюро Президиума ЦС ДОСААФ России.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОСААФ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Классификатор ОКПД2

    68.10.14.000

    Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные и отделочные работы"

    Кол-во: 1

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