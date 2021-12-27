Проведение открытого конкурса на право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112971 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение открытого конкурса на право участия в проекте по строительству жилого комплекса с помещениями административного, торгового и бытового назначения на территории имущественного комплекса ДОСААФ России расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 145/9 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

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