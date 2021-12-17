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Номер извещения
АП010255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозки опасных грузов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Почтовый адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Контактный телефон
+7 812 449-49-70 доб. 11187
Адрес электронной почты
zakupki-gpnmb@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Труфанова Алина Сергеевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашениемг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением
Официальный сайт, на котором размещена документация
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