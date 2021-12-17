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    Главная / Торги / Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозки опасных грузов.

    Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозки опасных грузов.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашениемг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010255

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0084767-351-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозки опасных грузов.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 18:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР

    Юридический адрес

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126

    Почтовый адрес

    199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126

    Контактный телефон

    +7 812 449-49-70 доб. 11187

    Адрес электронной почты

    zakupki-gpnmb@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Труфанова Алина Сергеевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010255Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашениемг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по повышению квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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