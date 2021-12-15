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Номер извещения
32110915740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 18:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
Почтовый адрес
г. Киров, ул. Производственная, 25
Контактный телефон
+7 912 365-03-04
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@vdkanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Береснева Ольга Васильеввна
Место рассмотрения предложений
г. Киров ул. Производственная д.25
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915740Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание транспортных услугг. Киров ул. Производственная д.25
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915740Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугг. Киров ул. Производственная д.25
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг
Начальная цена
3 974 083,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,
г. Киров, ул. Производственная, 25
52.21.29
52.21.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 450.00000
Кол-во: 180.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 180.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 130.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 180.00000
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