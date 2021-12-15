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    Главная / Торги / Оказание транспортных услуг

    Оказание транспортных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915740Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услугг. Киров ул. Производственная д.25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915740

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    448

    Наименование закупки

    Оказание транспортных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 18:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xlsx

    Приложение__1_к_Договору.xlsx

    Приложение__3_к_Извещению__ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_.docx

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.docx

    Приложение__2_к_Договору_ТЗ_.docx

    Обоснование_НМЦ_транспортные_услуги.xls

    Приложение__1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильеввна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров ул. Производственная д.25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915740Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание транспортных услугг. Киров ул. Производственная д.25

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915740Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугг. Киров ул. Производственная д.25

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915740Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услугг. Киров ул. Производственная д.25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг

    Начальная цена

    3 974 083,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    52.21.29

    Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    52.21.2

    Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 2"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 3"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 4"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 5"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 450.00000

    "Позиция 6"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 180.00000

    "Позиция 7"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 8"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 180.00000

    "Позиция 9"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 10"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 11"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 130.00000

    "Позиция 12"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 13"

    "Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом"

    Кол-во: 180.00000

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