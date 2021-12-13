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    Главная / Торги / Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)

    Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010254Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 18:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП010254_second_parts_protocol.rtf

    ОЛ.zip

    Форма_ТКП.xlsx

    Ведомость_отклонений_к_ТЗ.xlsx

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    Договор_новый.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010254Дата и время окончания срока приема заявок Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2021 12:0028.12.2021 12:0028.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010254Подведение итогов не позднее Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 12:0028.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010254Подведение итогов не позднее Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка специальных транспортных средств (самосвала колесной формулой 6_6, автоцистерн на шасси КАМАЗ_УРАЛ, седельный тягач, Полуприцепов, Трал, ППЦ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.20.23

    Прицепы и полуприцепы прочие

    29.10.43

    Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов

    28.92.29

    Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122979/name/61c97654c3bcb9.54399603

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал колесной формулой 6*6 на шасси КАМАЗ/МАН/IVECO/VOLVO/SCANIA/Аналог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Седельный тягач под ОГ КАМАЗ/УРАЛ/МАН/Аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Полуприцеп бортовой г/п 35 тонн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Полуприцеп для нефтепродуктов объемом 28 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Трал тяжеловоз г/п 60 тонн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "АЦПТ 10м3 на шасси КАМАЗ/УРАЛ"

    Кол-во: 1

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