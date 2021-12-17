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Номер извещения
32110915693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 18:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 631-81-32
Факс
Адрес электронной почты
zolin.pv@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Петр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 08:30 GMT +317.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915693Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 08:3017.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915693Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 08:3017.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915693Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.12.202117.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915693Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.
Начальная цена
788 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Центр Звёздный
Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
33.12.18.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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