Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.

    Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915693Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 18:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    ТЗ.docx

    НМЦД.xls

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Выписка_из_итогового_протокола_чиллеры.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 631-81-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zolin.pv@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Петр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:30 GMT +317.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915693Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:3017.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915693Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 08:3017.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915693Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 08:3017.12.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915693Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.

    Начальная цена

    788 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114971/name/61bcd2b6495864.80638797

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32110297383
    Определение исполнителя для оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту кондиционеров и систем кондиционирования воздуха
    Определение исполнителя для оказания услуг по техническому обслуживанию, ремонту...
    486687
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    277 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить