Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110915693 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по техническому обслуживанию климатического оборудования для кондиционирования воздуха (чиллеров) в здании по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 42. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Центр Звёздный

Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1 Почтовый адрес 107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1 Контактный телефон +7 495 631-81-32 Факс Адрес электронной почты zolin.pv@zvezdnyj.ru Ф.И.О. контактного лица Золин Петр Вячеславович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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