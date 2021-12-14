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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915671Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал FПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110915671

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    569

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 18:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    211206_ТК_ШХ_Приложение__3_НМЦ.docx

    211206_ТК_ШХ_Приложение__1_Техническое_задание.docx

    211206_ТК_ШХ_Приложение__2_Проект_договора.docx

    211206_ТК_ШХ_Извещение_ЗК_СМСП_дез_средство.docx

    Выписка_ТК_ШХ_20.12.2021__3.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 985 231-82-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ALV.VASILEV@SVO.AERO

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915671Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    37 174,36

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    планируемый объем поставляемого Товара являются ориентировочными и не налагает на Покупателя обязательств по приобретению в полном объеме Товара, указанного в столбце «планируемый объем»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141425, Московская обл., город Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    46.46.11.000

    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118157/name/61c21fb96ad8a0.75290763

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 3888531.27000

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