www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110915671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 18:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 985 231-82-63
Факс
--
Адрес электронной почты
ALV.VASILEV@SVO.AERO
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.12.202127.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915671Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку дезинфицирующего средства для обработки туалетных отсеков ВС для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
37 174,36
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
планируемый объем поставляемого Товара являются ориентировочными и не налагает на Покупателя обязательств по приобретению в полном объеме Товара, указанного в столбце «планируемый объем»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141425, Московская обл., город Химки, территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
46.46.11.000
46
Документация лота
Кол-во: 3888531.27000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.