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    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915656Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915656

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.12.2021 18:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    НМЦД.xls

    ТЗ.doc

    Документация.docx

    Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 631-81-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zolin.pv@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Петр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 08:00 GMT +317.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915656Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915656Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915656Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915656Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.

    Начальная цена

    4 357 082,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.110

    Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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