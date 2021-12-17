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Номер извещения
32110915656
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 18:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 631-81-32
Факс
Адрес электронной почты
zolin.pv@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Петр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 08:00 GMT +317.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915656Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915656Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 08:0017.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915656Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи.
Начальная цена
4 357 082,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Центр Звёздный
Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1
43.29.19.110
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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