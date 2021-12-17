www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110917029
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку посадочных талонов и багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
08.12.2021 09:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 495 578-46-46 доб. 25014
Факс
--
Адрес электронной почты
ds.gomozkov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Гомозков Дмитрий Станиславович
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку посадочных талонов и багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.01.202224.01.2022 11:0024.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110917029Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку посадочных талонов и багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку посадочных талонов и багажных бирок прямой и обратной намотки для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
15 462 423,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141425, Московская обл., город Химки, ул. Авиационная, склад ООО «Шереметьево ХэндлингРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
17.2
17.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.