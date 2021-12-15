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Номер извещения
ГП112965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Завокзальная, 5А
Почтовый адрес
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Завокзальная, 5А
Контактный телефон
+7 905 787-54-73
Факс
Адрес электронной почты
purchase@teo46.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 22:30 GMT +315.12.2021 22:3015.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналогЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 22:3015.12.2021 22:3015.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112965Дата и время вскрытия заявок Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналогЕкатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Завокзальная, 5А
38
38
Документация лота
Кол-во: 1
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