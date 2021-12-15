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    Главная / Торги / Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог

    Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 22:3015.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналогЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 18:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Порядок_проведения_закупки.docx

    Существенные_условия_договора.docx

    ТЗ.pdf

    Требования_к_участникам.docx

    Форма_1_и_2_ТКП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЭО 46
    Все закупки и тендеры ТЭО 46

    Юридический адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Завокзальная, 5А

    Почтовый адрес

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Завокзальная, 5А

    Контактный телефон

    +7 905 787-54-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    purchase@teo46.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 22:30 GMT +315.12.2021 22:3015.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналогЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 22:3015.12.2021 22:3015.12.2021 22:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112965Дата и время вскрытия заявок Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналогЕкатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.12.202128.12.2021 14:3028.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112965Подведение итогов не позднее Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналогЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭО 46
    Все закупки и тендеры ТЭО 46

    Адрес местонахождения

    620141, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Завокзальная, 5А

    Классификатор ОКПД2

    38

    Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38

    Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

    Документация лота

    Требования_к_участникам.docx

    15.12.2021

    Анкета.docx

    15.12.2021

    Форма_1_и_2_ТКП.docx

    15.12.2021

    Извещение_о_закупке.docx

    15.12.2021

    Порядок_проведения_закупки.docx

    15.12.2021

    Существенные_условия_договора.docx

    15.12.2021

    ТЗ.pdf

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка анализатора Olympus Vanta L или аналог"

    Кол-во: 1

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