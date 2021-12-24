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Номер извещения
32110915604
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
631/07.12.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка мыла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
07.12.2021 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мыла туалетного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 15:30 GMT +324.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мыла туалетногоСалават
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2021 15:3024.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915604Дата и время вскрытия заявок Поставка мыла туалетногоСалават
Подведение итогов не позднее
30.01.2022 12:0030.01.2022 12:0030.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915604Подведение итогов не позднее Поставка мыла туалетногоСалават
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мыла туалетного
Начальная цена
428 943,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
20.41.32
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18182.00000
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