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Номер извещения
ГП112963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
176-ЗЦ-2022_УСС_Поставка сварочного оборудования и вспомогательных материалов на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.12.2021 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3387
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Yulia.Shalzya@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шальзя Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного оборудования и вспомогательных материалов на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 06:00 GMT +317.12.2021 06:0017.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112963Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного оборудования и вспомогательных материалов на 2022 годНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 06:0017.12.2021 06:0017.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112963Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочного оборудования и вспомогательных материалов на 2022 годНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 06:3031.01.2022 06:3031.01.2022 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112963Подведение итогов не позднее Поставка сварочного оборудования и вспомогательных материалов на 2022 годНовый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного оборудования и вспомогательных материалов на 2022 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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