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    Главная / Торги / Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКМ

    Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 18:0017.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112964Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112964

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 18:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Общая_часть.7z

    Ком_часть.7z

    Требование_к_поставке.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14043

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Marina.Vishnyak@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишняк Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 18:00 GMT +317.12.2021 18:0017.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112964Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 18:0031.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112964Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКММосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112964Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей и поддонов для складского хозяйства на С(У)НГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запроса, ОАО "Архангельский морской торговый порт"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    31.01.11.130

    Стеллажи офисные металлические

    16.24.11.110

    Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Общая_часть.7z

    19.01.2022

    Требование_к_поставке.7z

    19.01.2022

    Ком_часть.7z

    19.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж СГР 1800х1800х600 3 полки, 450кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Паллетный стеллаж металлический 2700х1050х4000 (h) мм (пол + 4 яр.)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 3"

    "Стеллаж полочный металлический 2000х800х2000 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Поддон 2П4- 1,25 С , 1000х1200 мм"

    Кол-во: 2200

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    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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