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Номер извещения
ГП112962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка толуола Г0СТ 14710-78
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
07.12.2021 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 664-00-01
Факс
--
Адрес электронной почты
nkontytskaya@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Надежда Контыцкая Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка толуола Г0СТ 14710-78
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112962Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка толуола Г0СТ 14710-78Москва
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 18:0010.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112962Подведение итогов не позднее Закупка толуола Г0СТ 14710-78Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка толуола Г0СТ 14710-78
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
20.14.12.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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