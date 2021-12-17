на право заключения договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110915666 Уникальный номер закупки Номер закупки 566 Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды по микробиологическим показателям для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ Юридический адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Почтовый адрес 141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505 Контактный телефон +7 495 578-46-46 доб. 25107 Факс -- Адрес электронной почты sv.lotyuk@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Лотюк Светлана Валерьевна Место рассмотрения предложений 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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