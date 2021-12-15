Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL389-263 по отбору организации на поставку газообразного топлива для автомобилей.

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL389-263 по отбору организации на поставку газообразного топлива для автомобилей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:5915.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915499Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газообразного топлива430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915499

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    FL389-263

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL389-263 по отбору организации на поставку газообразного топлива для автомобилей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 17:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__FL389_263.pdf

    Приложение_2_к_Документации_Техническая_часть.docx

    Приложение_3_к_Документации_Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников.docx

    Техническое_предложение__Приложение__2__к_Форме_1_Письму_о_подаче_заявки.docx

    Приложение__1_к_документации_Проект_договора.docx

    Коммерческое_предложение__Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки_.xls

    Извещение__FL389_263.docx

    Документация_FL389_263.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК

    Юридический адрес

    430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,

    Почтовый адрес

    РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Контактный телефон

    +7 8342 47-21-80

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaz@moris.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишняков Евгений Викторович

    Место рассмотрения предложений

    430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газообразного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915499Подведение итогов не позднее Поставка газообразного топлива430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газообразного топлива

    Начальная цена

    1 296 338,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК

    Адрес местонахождения

    430010, РЕСП МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, 115,

    РФ, г. Саранск, ул. Московская, д. 115

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117509/name/61c1a0bb368fa6.08241261

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 35700.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211077427
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    593047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 098 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить