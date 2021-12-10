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    Главная / Торги / Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)

    Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010251Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010251

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.7z

    Форма_ТКП_АП010257.xlsx

    Приложение_Перечень_документов.xlsx

    Приложение._Опыт_поставки__МТР.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 13:00 GMT +310.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010251Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2022 12:0028.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010251Подведение итогов не позднее Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202228.02.2022 12:0028.02.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010251Подведение итогов не позднее Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ДТ Арктика, (ст. Игирма)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с форматом ТКПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, Класс 4 экологический класс К5/ топливо дизельное класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5)"

    Кол-во: 1100

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