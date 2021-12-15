Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-82-2021 на право заключения договора на оказание услуг по проведению спасательных археологических исследований для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110915391 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭКО-82-2021 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-82-2021 на право заключения договора на оказание услуг по проведению спасательных археологических исследований для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Юридический адрес 173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2, Почтовый адрес 173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2 Контактный телефон +7 8162 62-56-47 Факс +7 8162 62-48-58 Адрес электронной почты post@oblgas.natm.ru Ф.И.О. контактного лица Белов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

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