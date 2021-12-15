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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-82-2021 на право заключения договора на оказание услуг по проведению спасательных археологических исследований для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-82-2021 на право заключения договора на оказание услуг по проведению спасательных археологических исследований для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915391Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению спасательных археологических исследованийВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915391

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКО-82-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-82-2021 на право заключения договора на оказание услуг по проведению спасательных археологических исследований для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Извещение.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Приложение_2___Техническое_задание.rar.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проведению спасательных археологических исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 16:0016.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915391Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению спасательных археологических исследованийВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проведению спасательных археологических исследований

    Начальная цена

    282 629,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    91.03

    Услуги, связанные с деятельностью по использованию исторических мест, зданий и аналогичных туристических достопримечательностей

    Классификатор ОКВЭД2

    91.03

    Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113011/name/61bb3d1dd52e77.79334146

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры"

    Кол-во: 1.00000

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