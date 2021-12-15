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    Главная / Торги / Оказание услуг информационных по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс № МИ-2021/62

    Оказание услуг информационных по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс № МИ-2021/62

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915374Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг информационных по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюсг. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.60, корпус 4, литера А, помещение 652, 6 этаж, каб. 4617б.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг информационных по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс № МИ-2021/62

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.12.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_МИ__МИ_2021.62.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_МИ___МИ_2021.62.docx

    Приложение___1_к_Техническому_заданию__Спецификация___МИ_2021.62.xlsx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_МИ___МИ_2021.62.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_МИ__МИ_2021.62.docx

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_МИ___МИ_2021.62.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Юридический адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Почтовый адрес

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Контактный телефон

    +7 812 200-31-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    U2610024@mrgeng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелудякова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.60, корпус 4, литера А, помещение 652, 6 этаж, каб. 4617б.

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг информационных по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915374Подведение итогов не позднее Оказание услуг информационных по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюсг. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.60, корпус 4, литера А, помещение 652, 6 этаж, каб. 4617б.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг информационных по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс

    Начальная цена

    1 803 429,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ

    Адрес местонахождения

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, ЛИТЕР А, КОРПУС 4 ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, ДОМ 60, КОРПУС 4, ЛИТЕР А, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩЕНИЕ 652

    Классификатор ОКПД2

    63.11

    Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    63.11

    Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114161/name/61bc671b656b07.04175123

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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