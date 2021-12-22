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    Главная / Торги / Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостинице

    Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостинице

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915286Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостиницеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостинице

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    07.12.2021 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об изменении

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Документация_о_закупке.docx

    ПКК_546_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостинице

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2021 10:00 GMT +322.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915286Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостиницеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 10:0022.12.2021 10:0022.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110915286Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостиницеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 16:0027.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915286Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостиницеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915286Подведение итогов не позднее Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостиницеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по размещению, трансферу, питанию пассажиров и членов экипажей задержанных рейсов в гостинице

    Начальная цена

    20 760 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5200 человек

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счета-фактуры за фактически оказанные услуги за месяц. Возможность отсрочить платеж на срок не менее 30 (тридцати) календарных дней без штрафных санкций.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    55.10

    Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

    Классификатор ОКВЭД2

    55.10

    Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1130294/name/61dd80f9a716d4.42380573

    11.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 5200.00000

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