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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП010250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по настройке CRM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А
Почтовый адрес
190068, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 74, литер А
Контактный телефон
+7 812 718-50-00 доб. 61139
Адрес электронной почты
pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аргунова Алена Арсеновна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по настройке CRM
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010250Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по настройке CRMСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по настройке CRM
Официальный сайт, на котором размещена документация
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