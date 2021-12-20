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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915265Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведенияЩелковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110915265

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.12.2021 17:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_лот2.docx

    Проект_договора_НДВ_котельная.docx

    Проект_договора_НДВ_очистные.docx

    Извещение.docx

    Протокол_подведения_итогов_лот1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-74 доб. 9333

    Факс

    Адрес электронной почты

    Pozdnyakova@bp-yk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царегородцев Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Щелково

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915265Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетейЩелково

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетейЩелково

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетейЩелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетей

    Начальная цена

    923 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технической части извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технической части извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТВС»
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.113

    Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120840/name/61c4a4fd959d21.25344318

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведения"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.12.202120.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915265Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведенияЩелково

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведенияЩелково

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведенияЩелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведения

    Начальная цена

    913 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технической части извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технической части извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТВС»
    Все закупки и тендеры «ТВС»

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.113

    Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120846/name/61c4a74f8c61c5.28260840

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора"

    Кол-во: 1.00000

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