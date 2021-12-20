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Номер извещения
32110915265
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.12.2021 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
Контактный телефон
+7 495 727-94-74 доб. 9333
Факс
Адрес электронной почты
Pozdnyakova@bp-yk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царегородцев Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Щелково
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Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетей
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915265Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетейЩелково
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетейЩелково
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетейЩелково
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления котельных и тепловых сетей
Начальная цена
923 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технической части извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технической части извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
71.12.39.113
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведения
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.12.202120.12.2021 13:0020.12.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110915265Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведенияЩелково
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 15:0023.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведенияЩелково
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 15:0023.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915265Подведение итогов не позднее Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведенияЩелково
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг проведению инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и расчету нормативов допустимых выбросов для объектов негативного воздействия II категории для Управления водоснабжения и водоотведения
Начальная цена
913 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технической части извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно технической части извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117342, Российская Федерация, Москва, ул. Бутлерова, д.17, эт.3, ком.95, оф.67
71.12.39.113
71.12.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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