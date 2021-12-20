Определение исполнителя для оказания услуг по разработке проекта организации объединенной санитарно-защитной зоны (расчетной) в отношении объектов: земельный участок 8130 кв. м, Томская обл., г. Томск, ул. Мичурина, 98/1, кадастровый номер 70:21:0100010:25; земельный участок 6136 кв. м, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 98/8, кадастровый номер 70:21:0100010:963; земельный участок 29424 кв. м, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 98, кадастровый номер 70:21:0100010:964; и сопровождению проекта СЗЗ при прохождении санитарно-эпидемиологической экспертизы в уполномоченных органах