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Номер извещения
АП010249
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.12.2021 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А
Почтовый адрес
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А
Контактный телефон
+7 812 448-22-80 доб. 11591
Адрес электронной почты
Timashev.PD@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимашев Павел Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».
Предмет договора
Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ
Адрес местонахождения
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А
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