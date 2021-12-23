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    Главная / Торги / Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».

    Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 18:0023.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010249

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000498464

    Наименование закупки

    Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    07.12.2021 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ

    Юридический адрес

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А

    Почтовый адрес

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-80 доб. 11591

    Адрес электронной почты

    Timashev.PD@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимашев Павел Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 18:0023.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010249Подведение итогов не позднее Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».

    Предмет договора

    Поставка сменно-запасных частей панелей соленоидных клапанов для судов ООО «Газпромнефть Шиппинг».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ШИППИНГ

    Адрес местонахождения

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д. 62 А

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