Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ПОСТАВКА ТОВАРА ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

    ПОСТАВКА ТОВАРА ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спутникового приемникаВладимирПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110915157

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ТОВАРА ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 17:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый.pdf

    Форма_13_Описание_поставляемого_товара_АС0003638.xlsx

    Форма_3_Коммерческое_предложение_АС0003638.xlsx

    Проект_договора_поставки_АС0003638.docx

    Техническое_задание_АС0003638.docx

    Извещение_AC00003638.docx

    Документация_AC0003638.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спутникового приемника

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 17:0020.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915157Подведение итогов не позднее Поставка спутникового приемникаВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спутникового приемника

    Начальная цена

    751 764,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по ЗакупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по Закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113436/name/61bc1e96a32272.96243121

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 2.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО УРАЛХИММАШ
    конкурентный отбор № ГП202098
    Поставка материалов для неразрушающего контроля для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка материалов для неразрушающего контроля для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    594950
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    85 990
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП № 32211089055
    Поставка средств электрохимической защиты
    Поставка средств электрохимической защиты
    594775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    821 453
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП № 32211089050
    Поставка станции катодной защиты
    Поставка станции катодной защиты
    594786
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования участниками которых являются субъекты МСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    250 807
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211062315
    КО №1103/КО - Контрольно-измерительные приборы для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
    КО №1103/КО - Контрольно-измерительные приборы для нужд Общество с ограниченной...
    590784
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 567 788
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Маркетинговые исследования № 32211059685
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 01-22-МИЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ
    ОТКРЫТЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (С РАЗМЕЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ) № 01-22-МИЭ...
    590419
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    717 917
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211085822
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 039/01.22/МИ по отбору организации для поставки продукции электротехнической
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 039/01.22/МИ по отбору организации...
    594297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    138 462
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211085727
    Поставка сигнализатора загазованности
    Поставка сигнализатора загазованности
    594365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    49 759
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085046
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    594265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    3 267 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить