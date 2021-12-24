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Номер извещения
ГП112956
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
294/07.12.2021/РА Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Продажа непрофильных активов
Дата публикации
07.12.2021 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 15:30 GMT +324.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112956Дата и время окончания срока приема заявок Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)Салават
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2021 15:3024.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112956Дата и время вскрытия заявок Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)Салават
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112956Подведение итогов не позднее Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20.14.7
Документация лота
Кол-во: 20
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