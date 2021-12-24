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    Главная / Торги / 294/07.12.2021/РА Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)

    294/07.12.2021/РА Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112956Дата и время окончания срока приема заявок Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112956

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    294/07.12.2021/РА

    Наименование закупки

    294/07.12.2021/РА Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Продажа непрофильных активов

    Дата публикации

    07.12.2021 17:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_294.pdf

    ДОЗ_по_реализации.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 15:30 GMT +324.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112956Дата и время окончания срока приема заявок Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2021 15:3024.12.2021 15:3024.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112956Дата и время вскрытия заявок Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)Салават

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 12:0031.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112956Подведение итогов не позднее Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 12:0031.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112956Подведение итогов не позднее Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация смеси отработанных масел (с содержанием вазелиновых масел)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20.14.7

    Вещества химические органические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133589/name/61e50a5d904561.32324483

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМЕСЬ ОТР.МАСЕЛ(С СОД.ВАЗЕЛИН.МАСЕЛ)"

    Кол-во: 20

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