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Номер извещения
ГП112958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.12.2021 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
{}
Адрес электронной почты
a.ledenev@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леденев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части Бульдозер САТ D8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части Бульдозер САТ D8г. Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Запасные части Бульдозер САТ D8г. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части Бульдозер САТ D8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой Коммерческого предложения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
29.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 47
Кол-во: 47
Кол-во: 47
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155г. Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155г. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой Коммерческого предложения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
29.3
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Электрооборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудованиег. Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Электрооборудованиег. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрооборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой Коммерческого предложения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
29.32.3
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Аккумуляторные батареи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторные батареиг. Москва
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Аккумуляторные батареиг. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аккумуляторные батареи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой Коммерческого предложения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
27.2
Документация лота
Кол-во: 22
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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