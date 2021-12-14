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    Главная / Торги / Закупка запасных частей

    Закупка запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторные батареиг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.12.2021 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_Закупка_запасных_частей.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Юридический адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Почтовый адрес

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Контактный телефон

    +7 495 727-94-71

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.ledenev@ruswelding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леденев Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части Бульдозер САТ D8

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части Бульдозер САТ D8г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Запасные части Бульдозер САТ D8г. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Запасные части Бульдозер САТ D8г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части Бульдозер САТ D8

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_КП__1_Лот__1_запасные_части_Бульдозер_САТ_D8.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стартер 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремень генератора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Ремень вентилятора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Фильтр топливный со стаканом в сборе"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Фильтр трансмиссии"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Нож угловой правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Нож угловой левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Нож центральный боковой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Нож центральный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Болт ножа"

    Кол-во: 47

    "Позиция 17"

    "Шайба"

    Кол-во: 47

    "Позиция 18"

    "Гайка"

    Кол-во: 47

    "Позиция 19"

    "Болт крепления толкающего бруса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Шайба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Гайка болта"

    Кол-во: 4

    Лот 2

    Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155г. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коронки рыхлителя Бульдозер Komatsu D155

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_КП__2_Лот__2_коронки_рыхлителя_Бульдозер_Komatsu_D155.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коронка рыхлителя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Протектор"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Плалец коронки"

    Кол-во: 200

    Лот 3

    Электрооборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Электрооборудованиег. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Электрооборудованиег. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Электрооборудованиег. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.3

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_КП__3_Лот__3_электрооборудование.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предохранитель цилиндрический"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Предохранитель вилочный стандарт 5А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Предохранитель вилочный стандарт 10А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Предохранитель вилочный стандарт 15А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Предохранитель вилочный стандарт 20А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Предохранитель вилочный стандарт 25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Предохранитель вилочный стандарт 30А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Предохранитель вилочный стандарт 50А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Предохранитель вилочный мини 5А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Предохранитель вилочный мини 10А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Предохранитель вилочный мини 15А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Предохранитель вилочный мини 20А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Предохранитель вилочный мини 25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Предохранитель вилочный мини 30А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Клемма под болт силовая луженная d-4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Клемма под болт силовая луженная d-6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Клемма под болт силовая луженная d-8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Клемма под болт силовая луженная d-10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Клемма под болт силовая луженная d-12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Клемма под болт силовая луженная d-14"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Клемма под болт силовая луженная d-17"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Клемма под болт силовая луженная d-19"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Клемма кольцевая d-8 латунная 1.0-1,5кв.мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Клемма кольцевая d-10 латунная 1.0-1,5кв.мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Клемма кольцевая d-12 латунная 1.0-1,5кв.мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Клемма кольцевая d-8 латунная 1,5-2,5кв.мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Клемма кольцевая d-10 латунная 1,5-2,5кв.мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Клемма кольцевая d-12 латунная 1,5-2,5кв.мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Клемма кольцевая d-14 латунная 1,5-2,5кв.мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Клемма ножевая 3,2 мм гнездо на провод 0,5-1,5 кв.мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Клемма ножевая 3,2 мм вилка на провод 0,5-1,5 кв.мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Клемма ножевая 6,3 мм гнездо на провод 2,5-4 кв.мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Клемма ножевая 6,3 мм вилка на провод 2,5-4 кв.мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Клемма ножевая 4,8 мм гнездо на провод 1,5-2,5 кв.мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Клемма ножевая 4,8 мм вилка на провод 1,5-2,5 кв.мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Провод автомобильный 1,5 кв.мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Провод автомобильный 2,5 кв.мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Набор термоусадочных трубок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Гофра автомобильная d-8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Гофра автомобильная d-12 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Гофра автомобильная d-16 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Гофра автомобильная d-22 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Хомут монтаж пластиковый 200 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Хомут монтаж пластиковый 100 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Изолента ПВХ черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Изолента ХБ черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Припой ПОС 30, пруток 8 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Канифоль"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "Реле стартера 24В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Реле 24В (5контакт)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Реле 24В (5контакт)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Реле стартера12В 50А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Реле разгрузочное 24В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Реле отопителя 24В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Реле зарядки 28В 5А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Реле зарядки 28В 5А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Выключатель-клавиша 5 к-ов двух позиционный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Выключатель-клавиша 6 к-ов двух позиционный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Выключатель-клавиша 6 к-ов трех позиционный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Выключатель-клавиша 6 к-ов трех позиционный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Выключатель-кнопка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Клавеши панели приборов Евро"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Клавиши"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Регулятор напряжения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Реле регулятор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Щетки генратора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Р/к стартера полный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Щеткодержатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Регулятор напряжения"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Регулятор напряжения"

    Кол-во: 15

    "Позиция 71"

    "Коллектор генератора"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Коллектор генератора"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Щетка стартера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Реле втягивающее 24 V"

    Кол-во: 2

    Лот 4

    Аккумуляторные батареи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112958Дата и время окончания срока приема заявок Аккумуляторные батареиг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 15:0024.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Аккумуляторные батареиг. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 15:0024.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112958Подведение итогов не позднее Аккумуляторные батареиг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумуляторные батареи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой Коммерческого предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК РУСВЕЛДИНГ
    Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1

    Классификатор ОКПД2

    27.2

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_КП__4_Лот__4_АКБ.xlsx

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумуляторная батарея прямой полярности с электролитом"

    Кол-во: 22

    "Позиция 2"

    "Аккумуляторная батарея прямой полярности с электролитом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Аккумуляторная батарея прямой полярности с электролитом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Аккумуляторная батарея обратной полярности с электролитом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Аккумуляторная батарея обратной полярности с электролитом"

    Кол-во: 8

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