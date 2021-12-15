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    Главная / Торги / Поставка мясной продукции

    Поставка мясной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110915282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мясной продукцииг. Москва, ул. Онежская, д. 8, каб. 320Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110915282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мясной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.12.2021 17:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    78.pdf

    РНМЦ_Мясная_продукция_v1_07.12.2021.xlsx

    ПД_Мясная_продукция_v1_07.12.2021.doc

    ИЗ_Мясная_продукция_v1_07.12.2021.docx

    78.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. КЕЛДЫША
    Все закупки и тендеры АО ГНЦ ЦЕНТР КЕЛДЫША

    Юридический адрес

    125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8,

    Почтовый адрес

    125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8

    Контактный телефон

    +49 5456 222 31 доб. 89

    Факс

    Адрес электронной почты

    kerc@elnet.msk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Локтев Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Онежская, д. 8, каб. 320

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мясной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110915282Подведение итогов не позднее Поставка мясной продукцииг. Москва, ул. Онежская, д. 8, каб. 320

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мясной продукции

    Начальная цена

    3 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГНЦ ЦЕНТР КЕЛДЫША
    Все закупки и тендеры АО ГНЦ ЦЕНТР КЕЛДЫША

    Адрес местонахождения

    125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8,

    125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8

    Классификатор ОКПД2

    46.32.1

    Услуги по оптовой торговле мясом и мясными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.32.1

    Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116092/name/61c05f2b517302.12917743

    20.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114605/name/61bc8808d8bc58.51780301

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты"

    Кол-во:

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