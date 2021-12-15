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Номер извещения
32110915282
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мясной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.12.2021 17:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8,
Почтовый адрес
125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8
Контактный телефон
+49 5456 222 31 доб. 89
Факс
Адрес электронной почты
kerc@elnet.msk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Локтев Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Онежская, д. 8, каб. 320
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мясной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мясной продукции
Начальная цена
3 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГНЦ ЦЕНТР КЕЛДЫША
Все закупки и тендеры АО ГНЦ ЦЕНТР КЕЛДЫША
Адрес местонахождения
125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8,
125438, Г. МОСКВА, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8
46.32.1
46.32.1
Документация лота
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